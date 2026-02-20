Haberler

Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı

Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz basınında eleştirilerin odağı oldu. Real Madrid karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası performansı eleştirildi. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan yorumda, Silva'nın fiziksel kapasitesinin eski seviyesinden uzak olduğu belirtildi. Ayrıca, sözleşme yenilemeyerek ayrılan bir oyuncunun yeniden yüksek maliyetle kadroya katılmasının da tartışma yarattığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz basınında yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. 32 yaşındaki futbolcu, Real Madrid karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası performansıyla gündeme geldi.

A BOLA: RAFA BİR PROBLEM YARATTI

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan yorumda, Rafa Silva'nın ilk 11'de başlaması eleştiri konusu oldu. Yazıda, Sudakov'un sadece 15 dakika süre almasına dikkat çekilirken, Rafa'nın fiziksel kapasitesinin eski seviyesinden uzak olduğu vurgulandı.

Haberde, "Rafa'nın oyun verimliliği büyük ölçüde fiziksel kapasitesine bağlı. Beşiktaş'ta birkaç hafta oynamayıp grev yaptıktan sonra şu an çok uzak bir seviyede. Real Madrid maçında tamamen etkisiz kaldı ve 3 puan aldı" ifadelerine yer verildi.

"ESKİ RAFA'DAN UZAK"

Yazıda, 1 yıl 6 ay önceki Rafa Silva ile mevcut performansı arasında büyük fark olduğu belirtildi. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde takımı sırtlayan bir oyuncu görüntüsü verdiği hatırlatılırken, mevcut formunun beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

Ayrıca, sözleşme yenilemeyerek ayrılan bir oyuncunun yeniden yüksek maliyetle kadroya katılmasının da tartışma yarattığı kaydedildi.

TAKTİK DENGELER DEĞİŞTİ

Teknik direktör José Mourinho'nun sezon içinde farklı formüller denediği ve Sudakov'un Pavlidis'in arkasında oynamasıyla takımın daha dengeli bir yapıya kavuştuğu belirtilirken, Rafa'nın sahada olduğu anlarda hücum organizasyonunun netliğini kaybettiği yorumu yapıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık

Hamsinin tahtını devirdi! İşte sofralarda en çok yenen balık
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!