Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Benfica'ya dönen Rafa Silva, Portekiz basınında yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. 32 yaşındaki futbolcu, Real Madrid karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası performansıyla gündeme geldi.

A BOLA: RAFA BİR PROBLEM YARATTI

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan yorumda, Rafa Silva'nın ilk 11'de başlaması eleştiri konusu oldu. Yazıda, Sudakov'un sadece 15 dakika süre almasına dikkat çekilirken, Rafa'nın fiziksel kapasitesinin eski seviyesinden uzak olduğu vurgulandı.

Haberde, "Rafa'nın oyun verimliliği büyük ölçüde fiziksel kapasitesine bağlı. Beşiktaş'ta birkaç hafta oynamayıp grev yaptıktan sonra şu an çok uzak bir seviyede. Real Madrid maçında tamamen etkisiz kaldı ve 3 puan aldı" ifadelerine yer verildi.

"ESKİ RAFA'DAN UZAK"

Yazıda, 1 yıl 6 ay önceki Rafa Silva ile mevcut performansı arasında büyük fark olduğu belirtildi. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde takımı sırtlayan bir oyuncu görüntüsü verdiği hatırlatılırken, mevcut formunun beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

Ayrıca, sözleşme yenilemeyerek ayrılan bir oyuncunun yeniden yüksek maliyetle kadroya katılmasının da tartışma yarattığı kaydedildi.

TAKTİK DENGELER DEĞİŞTİ

Teknik direktör José Mourinho'nun sezon içinde farklı formüller denediği ve Sudakov'un Pavlidis'in arkasında oynamasıyla takımın daha dengeli bir yapıya kavuştuğu belirtilirken, Rafa'nın sahada olduğu anlarda hücum organizasyonunun netliğini kaybettiği yorumu yapıldı.