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Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu

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Fenerbahçe, hazırlık maçında Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yendi. Mücadeleye yine Mert Hakan Yandaş damgasını vurdu. Yerde kaldığı bir pozisyonda faul bekleyen Yandaş hakeme itriraz etti. Hakeme sert çıkan Yandaş, "Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor. Görmezsin tabi" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaştı. Dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu sınavdan galibiyetle ayrılmasını bildi.

KANARYA GERİDEN GELİP KAZANDI

Mücadelede ilk gol, 35. dakikada Petrolul'un futbolcusu Mario Bratu'dan geldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikada Edin Dzeko ve 54. dakikada frikikten Miha Zajc kaydetti.

MOURINHO İLE İLK GALİBİYET

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, yeni hocası Jose Mourinho ile ilk galibiyetini almış oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKEMLE TARTIŞTI

Mücadeleye damga vuran olay ise Mert Hakan Yandaş'ın hakemle arasında geçen diyalog oldu. Yerde kaldığı bir pozisyonda faul bekleyen Yandaş hakeme itriraz etti. Hakeme sert çıkan Yandaş, "Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor. Görmezsin tabi" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Hakan Yandaş Jose Mourinho Mehmet Topal Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Barış O. B.:

Ali Koç yönetimine ve kongre üyelerine yakışır bir sporcu

12
2
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anıl zt:

Yakışır

7
1
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Burak simsek:

Klassik mhy herseye itiraz ediyor zaten

6
1
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Buğra Er:

Tam fenere yakısır arıza

5
1
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Gjerj Kastoroiti:

imam cemaat misali sözleşme yenilerden olacağı bu yazik

2
1
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Ahmet null:

Tam bir...

1
0
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