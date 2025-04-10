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Okul Sporları Türk Okçuluğu Müsabakaları Sonuçlandı

Okul Sporları Türk Okçuluğu Müsabakaları Sonuçlandı
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2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen okul sporları geleneksel Türk okçuluğu müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Okul sporları küçükler, yıldızlar, gençler geleneksel Türk okçuluğu müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları küçükler, yıldızlar, gençler geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları yapıldı. Şıralık Şehir Stadında düzenlenen müsabakalar sonunda küçük erkeklerde Ahmet Eymen Şengül birinci, yıldız kızlarda Eda Naz Akan birinci, Genç A erkeklerde İsmail Efe Avcı birinci, Genç A kızlarda Ceren Çiçekoğlu birinci, Merve Berra Akdemir ikinci, Fatma Berra Ceylan üçüncü, Ebrar Şimşek dördüncü ve Genç B Kızlarda ise Özge Çıtır birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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