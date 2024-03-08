Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği Samsun'da Başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının 2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da başladı. Müsabakalara 39 ilden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Organizasyon 10 Mart Pazar günü sona erecek.
Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının 2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenleniyor.
Müsabakalara 39 ilden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Organizasyon 10 Mart Pazar günü sona erecek.