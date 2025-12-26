Floor Curling gençler müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Floor Curling Gençler müsabakaları, İsmet Paşa Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren ve büyük heyecana sahne olan müsabakalarda sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Karma Gençler kategorisinde Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar kategorisinde ise Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi birincilik kupasını kaldırırken, Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Spor Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Genç Erkekler kategorisinde de zirvenin adı değişmedi. Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi birinci olurken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Akçakoca Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Düzce Spor Lisesi dördüncü olarak müsabakaları tamamladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına ödülleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE