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Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonda 5. yıldızı takmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetimin, 50 yaşındaki hocanın ücretine zam yapmayı planladığı ve transferde hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray ile son 2 sezondur şampiyonluk yaşayan ve kırılması güç rekorlara imza atan başarılı teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki sezon hedefleri ortaya çıktı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Resmi olarak kontratı 30 Haziran'da sona erecek Buruk'la 2 yıllık yeni mukavele için söz kesildiği belirtilirken, kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, 50 yaşındaki hocanın ücretine de zam yapacak.

YENİ SEZONDA 2 HEDEFİ VAR

Bu sezon ligde 2.68'lik rekor puan ortalaması yakalayan ve unutulmaz serilerin baş mimarı olan Buruk, önümüzdeki yıl hem 5. yıldızı hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetim, transferde de hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Okan Buruk Zam Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan GÜNGÖREN:

SİZ OKYANUS ÖTESİNİ HOŞ TUTUN GERİSİ ZATEN KENDİLİĞİNDEN GELİR

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