Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray ile son 2 sezondur şampiyonluk yaşayan ve kırılması güç rekorlara imza atan başarılı teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki sezon hedefleri ortaya çıktı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Resmi olarak kontratı 30 Haziran'da sona erecek Buruk'la 2 yıllık yeni mukavele için söz kesildiği belirtilirken, kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, 50 yaşındaki hocanın ücretine de zam yapacak.

YENİ SEZONDA 2 HEDEFİ VAR

Bu sezon ligde 2.68'lik rekor puan ortalaması yakalayan ve unutulmaz serilerin baş mimarı olan Buruk, önümüzdeki yıl hem 5. yıldızı hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyor. Yönetim, transferde de hocanın tüm taleplerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor.