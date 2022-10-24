Hakemin kararları Okan Buruk'un oğlunu gözyaşlarına boğdu! Öfkesinden bir dakika bile yerine oturamadı
Spor Haberleri
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Alanyaspor karşısında iki farkla öne geçtiği maçtan uzatmada yediği golle berabere ayrıldı. Maça hakem Ali Palabıyık'ın kararları damga vururken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un yaptığı paylaşım da büyük ses getirdi. Oğlu Ali Yiğit Buruk'un hakem Palabıyık'a tepki gösterirken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaşan Nihan Buruk'un videosuna Galatasaraylılar destek mesajları yağdırdı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında dün akşam Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdı.
11 ve 22. dakikada bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesiyle oyun olarak geriye düşmeye başladı. 90+1. dakikada yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da tribünler Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesi sonrası sinirden çıldıran Galatasaray tribünleri, hakem Ali Palabıyık aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Hakem Palabıyık'a bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Oğlu Ali Yiğit'in maç sırasında Palabıyık'a tepki gösterdiği ve gözyaşlarına boğulduğu anların görüntülerini paylaşan Nihan Buruk, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye "Hırsız Ali Palabıyık" notunu düşerken birçok Galatasaray taraftarı videonun altına destek mesajı gönderdi.
İşte o mesajlardan bazıları
- Çocukların duası kabul olur derler haydi inşallah
- Hemen hemen hemen ligden çekilmelidir hiç bir şampiyonluk bir çocuğun göz yaşlarından değerli değildir
- Bu çocuğu çok fazla magazine ediyoruz gibi geliyor bana, zarar görmesinden korkuyorum
- Beni de ağlattı yemin ederim. Ahh kardeşim benim.. Okan hocanın en azından bu sezon arkasında durmalıyız
- Üzülme Ali.. zafer bizim olacak rahat ol