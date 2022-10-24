Hakemin kararları Okan Buruk'un oğlunu gözyaşlarına boğdu! Öfkesinden bir dakika bile yerine oturamadı

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Alanyaspor karşısında iki farkla öne geçtiği maçtan uzatmada yediği golle berabere ayrıldı. Maça hakem Ali Palabıyık'ın kararları damga vururken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un yaptığı paylaşım da büyük ses getirdi. Oğlu Ali Yiğit Buruk'un hakem Palabıyık'a tepki gösterirken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaşan Nihan Buruk'un videosuna Galatasaraylılar destek mesajları yağdırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında dün akşam Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdı.

90+1. DAKİKADA 3 PUAN GİTTİ

11 ve 22. dakikada bulduğu gollerle maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, 31. dakikada Sacha Boey'in kırmızı kart görmesiyle oyun olarak geriye düşmeye başladı. 90+1. dakikada yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da tribünler Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

ALİ PALABIYIK'A SERT TEPKİ

90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesi sonrası sinirden çıldıran Galatasaray tribünleri, hakem Ali Palabıyık aleyhine tezahüratlarda bulundu.

OKAN BURUK'UN EŞİ DE SESSİZ KALMADI

Hakem Palabıyık'a bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Oğlu Ali Yiğit'in maç sırasında Palabıyık'a tepki gösterdiği ve gözyaşlarına boğulduğu anların görüntülerini paylaşan Nihan Buruk, Instagram hesabından paylaştığı hikayeye "Hırsız Ali Palabıyık" notunu düşerken birçok Galatasaray taraftarı videonun altına destek mesajı gönderdi.

İşte o mesajlardan bazıları