Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un düzenlediği basın toplantısını sarı-kırmızılı futbolcular bastı. Oyuncular, toplantı sırasında Buruk'u ıslatarak ''istifa'' diye bağırdılar.
Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada oyuncular açıklamanın yapıldığı salonu bastı. Buruk'u ıslatan oyuncular gönüllerince eğlendi.
5. YILDIZI TAKTILAR
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Kayserispor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray böylelikle şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktı.
"OKAN BURUK İSTİFA"
Okan Buruk, Başakşehir'deki şampiyonluğunun ardından Galatasaray'la da üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Sezon içinde eleştiri oklarının yöneltildiği Okan Buruk'a futbolcuları büyük destek vermişti. O destek basın toplantısında da dile geldi. Okan Buruk'un yönlendirmesiyle Toreira'nın başlattığı tezahüratla futbolcular 'Okan Buruk istifa' diye bağırdılar.
Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Buruk açıklama yaptığı sırada gelenekselleşen şampiyonluk kutlaması da geldi. Galatasaraylı futbolcular, Buruk'un basın toplantısını bastı. Doyasıya eğlenen Buruk ve oyuncuları şampiyonluğu bir kez daha kutladı.