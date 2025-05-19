Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar

Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
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Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un düzenlediği basın toplantısını sarı-kırmızılı futbolcular bastı. Oyuncular, toplantı sırasında Buruk'u ıslatarak ''istifa'' diye bağırdılar.

Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada oyuncular açıklamanın yapıldığı salonu bastı. Buruk'u ıslatan oyuncular gönüllerince eğlendi.

5. YILDIZI TAKTILAR

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Kayserispor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray böylelikle şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktı.

"OKAN BURUK İSTİFA"

Okan Buruk, Başakşehir'deki şampiyonluğunun ardından Galatasaray'la da üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Sezon içinde eleştiri oklarının yöneltildiği Okan Buruk'a futbolcuları büyük destek vermişti. O destek basın toplantısında da dile geldi. Okan Buruk'un yönlendirmesiyle Toreira'nın başlattığı tezahüratla futbolcular 'Okan Buruk istifa' diye bağırdılar.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Buruk açıklama yaptığı sırada gelenekselleşen şampiyonluk kutlaması da geldi. Galatasaraylı futbolcular, Buruk'un basın toplantısını bastı. Doyasıya eğlenen Buruk ve oyuncuları şampiyonluğu bir kez daha kutladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

boş işler . parayı cuvalla kazanan bunlar. sevinen çulsuz milyonlarca insan.

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Haber YorumlarıA B:

Bunu gören fener ağlama

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

tek kelimeyle helal olsun

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