Okan Buruk'tan Başakşehir Maçında Rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre rotasyon yaptı ve Başakşehir karşısında 9 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakada rotasyona gitti ve 9 değişiklik yaptı. Buruk son oynadıkları Göztepe maçının 11'inden Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den haricinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Efe Akman, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Yusuf Demir ve Michy Batshuayi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızlılarda Victor Nelsson, Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı kadroda yer almıyor. Fernando Muslera ile Victor Osimhen de kadroda bulunmuyor.

Efe Akman A Takım'da ilk kez 11'de

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Efe Akman, Başakşehir karşısında 11'de yer aldı. Akman böylece sarı-kırmızılılarla A Takım'da ilk kez 11'de görev almış oldu. Efe Akman bu sezon daha önce ligde 3 kez sonradan oyuna dahil olmuştu.

Yusuf Demir bu sezon ilk kez 11'de görev aldı

Teknik Direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'e Başakşehir maçında 11'de şans verdi. 21 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerle oynadıkları maçla birlikte bu sezon ilk kez 11'de süre aldı. Demir, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez oyuna sonradan girmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Efe Akman, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Roland Sallai ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertnes, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz bekledi. - İSTANBUL