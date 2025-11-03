Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Barış Alper Yılmaz, son maçlarda taraftarın tepkisini çekti. 25 yaşındaki futbolcunun özellikle oyundan çıkarken tribünlerden ıslık alması, hem teknik heyeti hem de yönetimi düşündürüyor. Okan Buruk'un, oyuncusunun özgüvenini yeniden kazanması için özel bir plan hazırladığı bildirildi.

OKAN BURUK: BASKI ONU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Trabzonspor maçının ardından konuşan Buruk, futbolcusuna sahip çıkarak, "Barış'ın üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç sahada bu baskıyı daha net hissediyoruz. Bu durum oyuncular için olumlu değil. Atacağı bir gol, yapacağı bir asist ya da iyi bir maç onun sezon başındaki özgüvenini geri getirecektir. Barış'a güveniyorum, onun bu baskıdan kurtulması için hepimizin desteği gerekiyor" demişti. Buruk'un, Ajax maçı öncesi Barış Alper ile birebir bir görüşme yaparak oyuncusuna moral vereceği belirtildi.

BARIŞ ALPER: SIFIRDAN GELDİM, MENTALİMİ DÜŞÜRMEM

Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan milli futbolcu ise, "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar hem iyi hem kötü günde yanımda oldu. Ben sıfırdan geldim, mental olarak kolay yıkılmam. Çok çalışıp daha iyi bir Barış izlettirmek istiyorum" demişti.