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Okan Buruk, uzatmalarda kaçan 3 puanın sebebini bu soruna bağladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları Malmö maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlıkların çokluğundan yakınan ve değişiklik yapmakta zorlandığını belirten Buruk, Davinson Sanchez'in ve Elias Jelert'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Malmö maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Davinson Sanchez'in ve Elias Jelert'in sakatlıkları hakkında konuştu.

"SON BÖLÜMÜ İYİ SAVUNAMADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık.

"ÜZGÜNÜZ"

Üzgünüz. Ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8'de çıkmak istiyoruz.

"ÇOK SAKATIMIZ VAR"

Bizim için zor bir dönem. Çok sakatımız var. Bugün bunun etkilerini gördük. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı toparlayacağız. Bugünkü beraberlik, son dakika golü bizi üzdü. Burada ilk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Bizim açımızdan olumlu yanı bu. Elimizdeki maçı son dakika golüyle verdik.

"JELERT'İ AĞRISI OLDUĞU İÇİN DEĞİŞİKLİK İSTEDİ"

Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Onda üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık.

"DAVINSON AĞRI HİSSETTİ"

Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'da herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor.

"MAÇ BİZİM İÇİN KÖTÜ BİTTİ"

Maç bizim için kötü bitti. Maça iyi başlamadık, sonunu da iyi oynamadık. Çok iyi bitmedi ama oyun içerisinde iyi yaptığımız şeyler oldu. Çok eksikle geldik, sakatlıklar da oldu. Maçın sonunda kadro genişliği olmamasını etkisini yaşadık.

"DEĞİŞİKLİKLER İÇİN SEÇENEĞİM YOKTU"

Bu zor bir periyot. Bu aylar, biraz daha sakatlıkların arttığı, maç sayısının arttığı aylar. Şanssızlığını yaşıyoruz takım olarak. Bugün de Davinson'un sakatlanması, Jelert'in de ayağında ağrı oldu, değişiklik istedi ama sakatlık ağrısı değil, yorgunluk ağrısı. Uzun süre oynamayan oyuncuların performans olarak, oyun içi yükleri de fazla oldu. Son bölümü iyi oynamadık. Bizim oyun stilimizin dışında geriye çekildik, 5-4-1'e döndük. Top bize dönünce daha iyi çıkabilirdik, son 4-5 dakikada. Korumaya geçtik ama koruyamadık. Oyuncu değişikliğinde seçeneğimiz yoktu. Oyun içinde tam olarak etkili olmamızı etkiledi. Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama Avrupa Ligi'nde 2 puan ortalamasındayız. Bir sonraki maçı kazanıp tekrar ilk 8'in içinde olmak istiyoruz.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR"

Çok yoğun maç temposundayız. Bu aylar, daha zor aylar. İklim de değişiyor. Sivas'taydık soğuktu, burası soğuk. İklim değişiklikleri de sakatlıklarda etkili oluyor. Genel olarak yük binen oyuncularımız, rotasyon yapacak durumda da değiliz. Şu anda 7-8 sakatımız var. Bu oluyor futbol içinde. Değişikliklere gelince; Jelert kendi çıkmak istedi. Ayağında ağrı oldu. İlk değiştir dedikten sonra 3-4 dakika bekledik hatta. Sara yorulmuştu, oraya daha diri bir oyuncu katmak istedik. Değişiklikler bundan ibaret.

HAKIM ZIYECH SÖZLERİ

Hakim Ziyech, bizim oyuncumuz. Bir sonraki maç için herkes gibi onun da oynama potansiyeli var. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonradan oyuna girmek kolay değil, zor. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Daha iyi savunabilirdik. Pozisyonu da tam olarak görmedim. Tam olarak bir şey söyleyemeyeceğim. İyi niyetinden şüphe etmiyorum. Oyuncularımızın hepsi Galatasaray'ın kazanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok kısa süre oynadı. Bu kısa sürede de iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştı."

Okan Buruk, uzatmalarda kaçan 3 puanın sebebini bu soruna bağladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Okan boş yapma ya, ziyech i koymak senin gibi bir profesyonel e yakışmadı. Takım son 15-20 dakka defans yapmaya başlıyor sen defansçı çıkarıp ziyech i oyuna koyuyorsun. Son dakikalarda Atak yapamayacak bir takım a neden hücumcu oyuncu koyarsın ki? Amatörce bir hareketti bu yaptığın.

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