Okan Buruk neşteri fena vurdu! Galatasaray'da gönderilecek futbolculardan yeni takım kurulur
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Galatasaray'da yeni sezon planlaması şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların başka takımlara kiralık gönderdiği ve Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği 7 futbolcu ile yaz aylarında yollar ayrılacak.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da futbolcu kıyımı yaşanacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, 8 futbolcuya kapıyı gösterecek.
7 FUTBOLCU YOLCU
Yeni sezonda transfere para kaynağı oluşturmak isteyen Galatasaray, başka takımlara yolladığı kiralık oyuncuları ile yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda 7 futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe veda edebilir.
İŞTE GİDECEK İSİMLER
Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Emre Kılınç ile yolları ayırması bekleniyor.
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