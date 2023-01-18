Okan Buruk herkesin ağzını açık bıraktı! Fatih Terim bile bu kadarını yapamamıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u yenen Galatasaray, yeni bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılılar, 1988'den bu yana ilk kez üst üste 11 resmi maç kazandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u mağlup ederek çılgın bir seri yakaladı.

11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılılar böylece, 1988'ten bu yana ilk kez üst üste 11 resmi maç kazandı.

GALATASARAY'A SERİYİ GETİREN MAÇLAR

Bu maçlarda Aslan ligde, Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.