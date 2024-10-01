Okan Buruk Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa mücadelesindeki 'tehdidi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Ayrıca Galatasaraylı futbolcu Batshuayi ve diğer takımlar da farklı ihlaller nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 'tehdidi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesindeki 'tehdidi' nedeniyle;
Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin sportmenliğe aykırı hareketi
Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı
Gaziantep FK, talimatlara aykırı hareketi
Beşiktaş ve Kayserispor, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL