Okan Buruk biletlerini kesti! İşte Galatasaray'da bavullarını toplayan iki yıldız

Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılarda performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Gelecek futbolcular kadar gideceklerin de merak edildiği sarı-kırmızılılarda, 2 yıldıza veda edilmeye hazırlanılıyor.

İLK YOLCU SEFEROVIC

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'ten kendisine kulüp bulmasını isteyecek. Sarı-kırmızılı forma altında 10 lig maçında gol ve asist katkısı üretemeyen futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

VAN AANHOLT'UN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Diğer yandan topun ağzındaki diğer isim ise Patrick van Aanholt. Sarı-kırmızılılar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futboldan ilk etapta kendisine kulüp bulması istenecek. Deneyimli futbolcu bunu gerçekleştiremez ise sezon sonuna kadar alacakları verilip sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmeler yapılacak.