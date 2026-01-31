Haberler

Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede 20.81'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Fenerbahçe Kulübü tarafından duyurulan habere göre, organizasyon ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
