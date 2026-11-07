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OGM Ormanspor, 7. haftada sahasında Turgutlu Belediyespor'u 99-74 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 99-74 mağlup etti. Ormanspor böylece 7. haftayı galibiyetle tamamlarken Turgutlu Belediyespor sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Fatih Güler, Ali Osman Kanık, Halil Ata Günal

OGM Ormanspor: Heal 14, Cooks 20, Brown 21, Kübra Erat 5, Derin Yaya 8, Anigwe 16, Asya Ülker 5, Aliye Orak, Banu Şimşek 3, Ayşe Yılmaz 5, Aysude Torcu 2

Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız 9, Melike Yalçınkaya 12, Hatice Öztosun 3, Dilara Tongar 4, Ronahi Kıran 27, Senay Zeybek 4, Nihan Dabakoğlu 15, Selin Temiz, Nebahat Arğun

1. Periyot: 29-18

Devre: 51-40

3. Periyot: 72-60

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 99-74 yendi.

Kaynak: AA
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