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Nwaiwu, Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da şampiyonluk için çalışacaklarını söyledi.

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Nwaiwu, Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da şampiyonluk için çalışacaklarını söyledi.
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Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maç sonrası Chibuike Nwaiwu, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi. Nwaiwu, az gol yemelerinde takım halinde çalıştıkları formasyonların etkili olduğunu belirterek şampiyonluk için sıkı çalışacaklarını ifade etti.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu, takım olarak sıkı çalıştıklarını belirterek şampiyonluk hedefi için mücadele edeceklerini söyledi.

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini belirten Nwaiwu, "Öncelikle bizler için çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bulduğumuz 2 gol ve sonrasında galibiyetle, 3 puanla ayrılıyoruz" dedi.

Takımın savunma performansına da değinen Nwaiwu, "Bu başarının, az gol yememizin sebeplerinden bir tanesinin, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Kalecimiz bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Defansif anlamda da, önde olan olayların tümünü takip ederek tüm takım arkadaşlarımızla beraber bu şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar çok az gol yedik. Herhangi bir sakatlığım, bir problemim yok" diye konuştu.

"Salah takım halinde bize çok yardımcı oluyor"

Mohamed Salah hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nwaiwu, "Çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok iyi bir insan. Takım halinde bize çok yardımcı oluyor. Onunla çok daha fazla çalışarak, sezon içerisinde çok katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Nwaiwu, "Açıkçası bir futbolcu olarak işimi en iyi şekilde yapabilmek için hazırlanıyorum. Adım adım, maç maç takımca hazırlanıyoruz. Şampiyon olabilmek için çok aşamalardan geçeceğiz. Şampiyon olmanın da sıkı bir çalışmadan geçtiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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