RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Maçın ilk 5 dakikası dışında kendi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Nuri Şahin, "Hak edilmiş bir mağlubiyet. Bugün maçın ilk 5 dakikasına fena girmedik. Ondan sonra maçın hiçbir anında normalde oynadığımız oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda rakip ne durumda olursa olsun anları çok iyi oynamak gerekiyor. Biz o anlarda yanlış kararları verdik. 3 defa bunu yaşadığınız zaman bu tarz maçları kazanmak zor. Elimizdeki çok önemli avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Yarış devam ediyor. Sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

