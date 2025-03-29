Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Uludağ'daki yangın faciası soruşturmasında tutuklama kararı!
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Novak Djokovic Miami Açık Finaline Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenerek finale çıktı. Bu sonuçla, Djokovic ATP 1000 Masters turnvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi unvanını kazandı ve 100. zaferini hedefliyor.

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, finale çıktı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile 14 numaralı seribaşı Dimitrov karşılaştı.

Dimitrov'u 1 saat 10 dakika süren mücadelede 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Djokovic, adını finale yazdırdı.

Finale kalan en yaşlı tenisçi

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi oldu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirdi.

ATP Masters 1000 turnuvalarında 60. kez finale kalan tecrübeli tenisçi, bu alandaki rekorunu da geliştirdi.

Ayrıca Sırp tenisçi, Miami Açık'ta 8. kez finale yükselerek bu alanda eski ABD'li raket Andre Agassi'yi yakaladı.

Teklerde 100. zaferini hedefliyor

Novak Djokovic, Miami Açık finalinde teklerdeki 100. şampiyonluğu için korta çıkacak.

Tek erkeklerde 24 kezle en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan isim ünvanına sahip Djokovic, kariyerindeki 7. Miami Açık ve 41. Masters turnuvası zaferini hedefleyecek.

Djokovic, şampiyonluğa ulaşması halinde Agassi ile paylaştığı Miami Açık'ta en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi ünvanını da tek başına ele geçirecek.

Tecrübeli tenisçi, Miami Açık finalinde Jakub Mensik-Taylor Fritz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.