Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik

Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik
Güncelleme:
Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest, kadrosunda değişikliğe gitti. 29 yaşındaki Brezilyalı yedek kalecisi John Victor'un sakatlanarak sezonu kapatması üzerine İngiliz ekibi, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortegayı UEFA listesine ekledi.

  • Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kadrosuna Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'yı ekledi.
  • Stefan Ortega, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak her iki UEFA Avrupa Ligi play-off maçında da forma giyebilecek.
  • Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest, kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti.

UEFA KADROSU GÜNCELLENDİ

Nottingham Forest, 29 yaşındaki Brezilyalı yedek kalecisi John Victor'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından UEFA kadrosunu güncelledi. İngiliz ekibi, Manchester City'den transfer ettiği kaleci Stefan Ortega'nın UEFA listesine eklendiğini duyurdu.

HER İKİ MAÇTA DA OYNAYABİLECEK

Bu değişiklikle birlikte 33 yaşındaki Alman kaleci Ortega, Fenerbahçe'ye karşı her iki maçta da forma giyebilecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edeceği mücadele perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

