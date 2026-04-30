Nottingham Forest evinde Aston Villa'yı devirdi

Nottingham Forest evinde Aston Villa'yı devirdi
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, 71. dakikada Chris Wood'un penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Pereira'nın öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gecenin diğer maçında ise Portekiz ekibi Sporting Braga, Almanya temsilcisi Freiburg'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 8. dakikada Ege Tıknaz ve 90+2. dakikada Mario Dorgeles atarken, Freiburg'un golünü ise 16. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları 7 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
