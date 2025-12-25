Haberler

Osmaniye'deki Nohuttepe Atış Poligonu yenilenerek hizmete açıldı

Osmaniye'deki Nohuttepe Atış Poligonu yenilenerek hizmete açıldı
Osmaniye'de bulunan Nohuttepe Atış Poligonu, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından uluslararası atıcılık standartlarına uygun hale getirilerek yeniden hizmete açıldı.

Osmaniye'de Nohuttepe Atış Poligonu, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, atış cihazları yenilenen tesiste zemin ve saha düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yapılan çalışmalarla tesisin uluslararası atıcılık standartlarına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
