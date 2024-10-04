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Nilüfer Belediyespor, Goalball Erkekler 1. Ligi'ni Yenilgisiz Tamamladı

Nilüfer Belediyespor, Goalball Erkekler 1. Ligi'ni Yenilgisiz Tamamladı
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Goalball Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, sezonu yenilgisiz tamamlayarak şampiyon oldu. Kaptan Yasin Çimciler, kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı. Antrenör Ali Genç, sezon boyunca attıkları 194 golle en az gol yiyen takım olma başarısını gösterdiklerini belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Goalball Erkekler 1. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayan Nilüfer Belediyespor, şampiyonluğu elde etti.

Sivas'ta oynanan müsabakaların tamamından galibiyetle ayrılan Bursa temsilcisinde kaptan Yasin Çimciler, kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı.

Takımın antrenörü Ali Genç, yaptığı açıklamada, 194 gol attıklarını ve 84 golle en az gol yiyen takım olduklarını söyledi.

Çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Genç, "Nilüfer Belediyesinin 1. Lig'deki ilk şampiyonluğunu elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Şampiyonlukta büyük emeği olan sporculara teşekkür ediyorum. Başarılarının devamı ulusal ve uluslararası başarıların artması için daha fazla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor

Ali Genç Türkiye 3-sayfa bursa Spor

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