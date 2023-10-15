Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-2 Yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta son maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Erol Melike Özkan
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Lila Şengün)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Emine Arıcı, Ayçin Akyol, Cuttino, Eggleston (Selen Ursavaş, Bihter Dumanoğlu Yarkin, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting)
Setler: 25-20, 22-25, 25-20, 18-25, 15-13
Süre: 103 dakika (20, 25, 20, 25, 13)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta son maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Kaynak: AA / Spor