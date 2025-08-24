Nilüfer Belediyesi Hentbol Süper Kupa'yı Kazandı

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon olan Nilüfer Belediyesi, kupa töreninde ödüllerini aldı.

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenen Nilüfer Belediyesi, düzenlenen törenle kupasını aldı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Süper Kupa birincisi Nilüfer Belediyesi'ne madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Beşiktaş'a ise madalyalarını yönetim kurulu üyeleri İsmet Yiğitşenocak ile Sinan Başer, verdi.

Şampiyon olan Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
