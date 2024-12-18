Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne Üç Yıl Süreyle Yeniden Akreditasyon

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi normal ve ikinci öğretim lisans programları, Spor Bilimleri Derneği (SBD) Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, SBD Yönetim Kurulu kararıyla üç yıl süreyle yeniden akreditasyon almaya hak kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi normal öğretim lisans programının bir kez daha üç yıl akredite edildiğini söyledi.

Rektör Uslu, kalite güvencesi çalışmaları kapsamında eğitim öğretim kalitesine verdikleri önemin ve sürdürülebilir gelişim anlayışının bir yansıması olduğuna dikkat çekerek bu başarıda emeği geçen akademik ve idari kadroyu tebrik etti. - NİĞDE