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Niğde'li Öğrenci Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Niğde'li Öğrenci Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında Başarı Elde Etti
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Niğde Bor ŞNP Anadolu Lisesi öğrencisi Hayri Mert Kartal, Adana'da düzenlenen Liseler Arası Bilek Güreşi Bölge Müsabakalarında sağ ve sol kolda ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Niğde Bor ŞNP Anadolu Lisesi öğrencisi Hayri Mert Kartal, Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı.

Adana'da 18-19 Mart tarihlerinde düzenlenen Liseler Arası Bilek Güreşi Bölge Müsabakalarında Niğde'yi temsil eden sporcu, sağ ve sol kolda ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Niğde il birincisi olarak bölge müsabakalarına katılan Hayri Mert Kartal, burada 10 ilin en iyi sporcularıyla mücadele etti. Kayseri, Kırşehir, Adana, Nevşehir, Kilis, Gaziantep, Mersin ve diğer illerin birincilerinin yarıştığı müsabakalarda üstün performans sergileyen Kartal, Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırdı.

Genç sporcu, Nisan ayında Manisa'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil edecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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