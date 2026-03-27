Niğde'de floor curlıng heyecanı yaşandı

Niğde'de genç sporcuların mücadelesine sahne olan 2025-2026 Yılı Niğde İli Floor Curling Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

Farklı kategorilerde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren okullar da belli oldu. Küçükler Karma Kategorisi'nde Süleyman Fethi Ortaokulu birinciliği elde ederken, Şehit Fehmi Altundaş YBO ikinci, Özel Niğde Final Akademi Ortaokulu üçüncü ve 19 Mayıs Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Küçükler Erkek Kategorisi'nde birinciliği 19 Mayıs Ortaokulu kazanırken, Süleyman Fethi Ortaokulu ikinci, Şehit Fehmi Altundaş YBO üçüncü ve Özel Niğde Final Akademi Ortaokulu dördüncü oldu. Küçükler Kız Kategorisi'nde ise Süleyman Fethi Ortaokulu zirvede yer alırken, Gazi Ortaokulu ikinci, Karaatlı Fatma Cuma Ali Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve 19 Mayıs Ortaokulu dördüncü sırayı aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Turnuva boyunca sporcular centilmence mücadele etti ve takım ruhu ön plana çıktı. Düzenlenen organizasyon gençlerin spora olan ilgisini artırması açısından da önemli bir rol oynadı. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve dereceye giren okulları tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

