Haberler

Niğde'de floor curlıng heyecanı yaşandı

Niğde'de floor curlıng heyecanı yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de genç sporcuların mücadelesine sahne olan 2025-2026 Yılı Niğde İli Floor Curling Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

Niğde'de genç sporcuların mücadelesine sahne olan 2025-2026 Yılı Niğde İli Floor Curling Mahalli Müsabakaları tamamlandı.

Farklı kategorilerde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren okullar da belli oldu. Küçükler Karma Kategorisi'nde Süleyman Fethi Ortaokulu birinciliği elde ederken, Şehit Fehmi Altundaş YBO ikinci, Özel Niğde Final Akademi Ortaokulu üçüncü ve 19 Mayıs Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Küçükler Erkek Kategorisi'nde birinciliği 19 Mayıs Ortaokulu kazanırken, Süleyman Fethi Ortaokulu ikinci, Şehit Fehmi Altundaş YBO üçüncü ve Özel Niğde Final Akademi Ortaokulu dördüncü oldu. Küçükler Kız Kategorisi'nde ise Süleyman Fethi Ortaokulu zirvede yer alırken, Gazi Ortaokulu ikinci, Karaatlı Fatma Cuma Ali Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve 19 Mayıs Ortaokulu dördüncü sırayı aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Turnuva boyunca sporcular centilmence mücadele etti ve takım ruhu ön plana çıktı. Düzenlenen organizasyon gençlerin spora olan ilgisini artırması açısından da önemli bir rol oynadı. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve dereceye giren okulları tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

Süper Lig'e koşan Amedspor'a şok ceza