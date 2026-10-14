Niğde'de 4. Kamu Spor Oyunları'nda kadınlar voleybol şampiyonu Valilik A takımı oldu

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Niğde'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol Müsabakaları tamamlandı.

Kamu kurumları arasında gerçekleştirilen turnuvada şampiyonluğu Niğde Valiliği A (Milli Eğitim) takımı kazandı. Niğde'de kamu çalışanları arasında birlik, beraberlik ve sportif dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol Müsabakaları sona erdi. Kamu kurumlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan turnuva, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Müsabakalar sonucunda Niğde Valiliği A (Milli Eğitim) takımı birinci olurken, Niğde Valiliği D (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) takımı ikinci, Niğde Valiliği B (Evenstars) takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kamu çalışanlarının spor yapmasını teşvik etmek ve kurumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra dayanışma ortamı oluşturdu. Turnuvada dereceye giren takımları tebrik ediyor, müsabakalara katılan sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı