Haberler

Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Beşiktaş’ta 7 futbolcunun takımdan gönderilmesi planlanırken, yüksek maliyetli ve beklentiyi karşılayamayan isimlerle yollar ayrılarak yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişime gidilecek.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın takımdan ayrılmasını planlıyor.
  • Beşiktaş yönetimi, Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için menajerlerden oyunculara yeni kulüp bulmalarını istedi.
  • Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda düşünmediği isimleri belirledi.

7 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ

Siyah-beyazlılarda performansları beklentilerin altında kalan Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Taylan Bulut’un yanı sıra kiralık oyuncular Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana ile yolların ayrılması planlanıyor.

MENAJERLERE “TAKIM BULUN” TALİMATI

Yönetimin, özellikle yüksek maliyetle kadroya katılan Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için menajerlerle görüşerek oyunculara yeni kulüp bulunmasını istediği öğrenildi.

KANATLAR YENİLENECEK

Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve oyuncunun Fenerbahçe’ye geri döneceği belirtilirken, Jota Silva’nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş’ın kanat hattında ciddi bir değişime gitmesi planlanıyor.

PERFORMANSLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kiralanan oyuncuların performansları beklentilerin oldukça altında kaldı. Al Musrati, Joao Mario ve Onana’nın farklı liglerde yeterli katkıyı verememesi ayrılık kararında etkili oldu.

YENİ SEZON İÇİN RADİKAL DEĞİŞİM

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmek isteyen Beşiktaş, bu ayrılıkların ardından transferde agresif bir politika izlemeye hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

Anlaşma sağlandı: 2 yıllık imza
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek