Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Beşiktaş’ta 7 futbolcunun takımdan gönderilmesi planlanırken, yüksek maliyetli ve beklentiyi karşılayamayan isimlerle yollar ayrılarak yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişime gidilecek.
Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda düşünmediği isimleri belirledi.
7 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ
Siyah-beyazlılarda performansları beklentilerin altında kalan Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Taylan Bulut’un yanı sıra kiralık oyuncular Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana ile yolların ayrılması planlanıyor.
MENAJERLERE “TAKIM BULUN” TALİMATI
Yönetimin, özellikle yüksek maliyetle kadroya katılan Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için menajerlerle görüşerek oyunculara yeni kulüp bulunmasını istediği öğrenildi.
KANATLAR YENİLENECEK
Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve oyuncunun Fenerbahçe’ye geri döneceği belirtilirken, Jota Silva’nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş’ın kanat hattında ciddi bir değişime gitmesi planlanıyor.
PERFORMANSLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Kiralanan oyuncuların performansları beklentilerin oldukça altında kaldı. Al Musrati, Joao Mario ve Onana’nın farklı liglerde yeterli katkıyı verememesi ayrılık kararında etkili oldu.
YENİ SEZON İÇİN RADİKAL DEĞİŞİM
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmek isteyen Beşiktaş, bu ayrılıkların ardından transferde agresif bir politika izlemeye hazırlanıyor.