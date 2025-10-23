Haberler

Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, finale yükselmeyi başardı. İlk turda Polonyalı, çeyrek finalde Alman ve yarı finalde Kırgız rakiplerini yenen Baş, altın madalya için yarışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
