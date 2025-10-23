Nesrin Baş, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, finale yükselmeyi başardı. İlk turda Polonyalı, çeyrek finalde Alman ve yarı finalde Kırgız rakiplerini yenen Baş, altın madalya için yarışacak.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk'u 11-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Çeyrek finalde Alman rakibi Gerda Barth'ı 8-1 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Gülnura Tashtenbekova'yı 8-6 mağlup eden Baş, finale çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor