Futbol: Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 30. hafta müsabakaları sona ererken, 4. Grup'ta bir maç dışında normal sezon tamamlandı. Maç sonuçları dikkat çekti.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

İnegöl Kafkasspor-Bursa Yıldırımspor: 3-1

Galataspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-3

Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-Edirnespor: 2-1

İnkılap Futbol-Yalova FK 77: 1-0

Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bulvarspor: 1-0

Polatlı 1926-Silivrispor: 0-2

Bursa Nilüfer Futbol-Kestel Çilekspor: 3-1

2. Grup:

Diyarbekirspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 2-2

Erciyes 38 Futbol-Niğde Belediyespor: 3-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: (Konuk takım maça çıkmadı)

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-MDGrup Osmaniyespor: 0-2

12 Bingölspor-Silifke Belediyespor: 1-1

Kırıkkale FK-Karaköprü Belediyespor: 3-2

Suvermez Kapadokyaspor-Cinegold Ağrı 1970: 2-3

Malatya Yeşilyurt-Kilis 1984: 2-0

3. Grup:

Tokat Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

52 Orduspor FK-TCH Group Zonguldakspor: 3-4

Giresunspor-Karabük İdmanyurdu: 0-1

Pazarspor-Amasyaspor FK: 1-0

Fatsa Belediyespor-Çayelispor: 5-1

Artvin Hopaspor-1926 Bulancakspor: 7-3

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Orduspor 1967: 5-3

Sebat Gençlikspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-3

4. Grup:

Altay-Afyonspor: 2-0

Tire 2021 FK-Karşıyaka: 1-1

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-4

Eskişehirspor-Alanya 1221: 1-0

Denizli İdmanyurdu 1959-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: 3-3

Ayvalıkgücü Belediyespor-İzmir Çoruhlu FK: 9-1

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Türk futbol ve siyasetinin acı kaybı

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye

Görüntü infial yaratmıştı: Bunu yapanlar maalesef aramızda