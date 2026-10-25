Nesine 3. Lig'de 8. hafta, gruplarda oynanan 5 maçla tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 8. hafta, gruplarda oynanan 5 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'in 8. haftası gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı. Fatsa Belediyespor, Galataspor, Kepezspor ve Kırıkkale FK galip geldi; Uşakspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları maçı 1-1 sonuçlandı.
Nesine 3. Lig'in 8. haftası, gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-İnkılap Futbol: 2-1
Kartal Bulvar Kartalimenspor-Galataspor: 0-1
2. Grup:
Alanya 1221 Futbol-Kepezspor: 1-2
Uşakspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 1-1
3. Grup:
Kırıkkale FK-Ayos Osmaniyespor FK: 3-1
Kaynak: AA