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Nesine 3. Lig'de 8. hafta, gruplarda oynanan 5 maçla tamamlandı

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Nesine 3. Lig'in 8. haftası gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı. Fatsa Belediyespor, Galataspor, Kepezspor ve Kırıkkale FK galip geldi; Uşakspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları maçı 1-1 sonuçlandı.

Nesine 3. Lig'in 8. haftası, gruplarda oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-İnkılap Futbol: 2-1

Kartal Bulvar Kartalimenspor-Galataspor: 0-1

2. Grup:

Alanya 1221 Futbol-Kepezspor: 1-2

Uşakspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 1-1

3. Grup:

Kırıkkale FK-Ayos Osmaniyespor FK: 3-1

Kaynak: AA
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