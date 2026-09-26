Nesibe Aydın Okulları, ilk haftada deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 83-65 yendi

Nesibe Aydın Okulları, ilk haftada deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 83-65 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın Okulları, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 83-65 yendi. Bu sonuçla Nesibe Aydın Okulları sezona galibiyetle başlarken Turgutlu Belediyespor sahasında ilk haftayı yenilgiyle tamamladı.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Mehmet Burak Anlatıcı, Haldun Çoban, Nihat Furkan Yüzgeç
Turgutlu Belediyespor : Bone 16, Ferda Yıldız 9, Fair 14, Cowling 8, Melike Yalçınkaya 2, Dilara Tongar 5, Ronahi Kıran 8, Kovacevic 3, Senay Zeybek, Nihan Dabakoğlu
Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 12, Begic 14, Nelson 10, Tuba Poyraz 18, Yağmur Kübra Önal 13, Curry 16, Tuğçe Gürel, Berfin Baran, Şeyma Yıllık, Ceylin Altunpa,
1.? ?Periyot: 13-26
Devre: 38-49
3.? ?Periyot: 60-63
Maç sonu: 65 - 83
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın Okulları, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 83-65 yendi.