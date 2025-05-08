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Nereden nereye! Kevin De Bruyne ezeli rakibe gidebilir

Nereden nereye! Kevin De Bruyne ezeli rakibe gidebilir
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Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne'nin dönemi sona eriyor. 33 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, Napoli ve Liverpool gibi kulüplerin De Bruyne için teklifte bulunduğu belirtildi. Ayrıca MLS ekiplerinden Chicago Fire'ın da De Bruyne'yi kadrosuna katmak için çaba harcadığı belirtiliyor. Ancak hangi kulübü seçeceği henüz netleşmiş değil.

İngiliz devi Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne'un geleceği belirsizliğini korurken, transfer piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu için talipler artıyor.

EZELİ RAKİBE DE GİDEBİLİR

İtalyan basınından Sky Italia'nın geçtiği habere göre, Serie A'da zirvede yer alan Napoli, De Bruyne için resmi bir teklif sundu. Ancak haberde, transfer görüşmelerinin oldukça "karmaşık" ilerlediği vurgulanıyor. Napoli'nin teklifine rağmen transferde kesin bir sonuç alınmış değil.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre, Premier Lig'in yeni şampiyonu Liverpool da Kevin De Bruyne için devreye girdi. İngiliz devinin yaptığı teklifin ardından rekabet daha da kızıştı.

De Bruyne'un yalnızca Avrupa kulüplerinden değil, Kuzey Amerika'dan da ciddi talipleri var. MLS ekiplerinden Chicago Fire, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. ABD temsilcisinin ilgisi uzun süredir biliniyor.

HENÜZ BELLİ DEĞİL

Tüm bu gelişmelere rağmen De Bruyne'un hangi kulübü seçeceği henüz netleşmiş değil. Aynı şekilde, yıldız futbolcunun Manchester City ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor. Bu turnuvada oynaması için sözleşmesinin iki hafta daha uzatılması gerekiyor.

Manchester City cephesi ise uzun vadeli bir sözleşme düşünmüyor. Kulüp, De Bruyne'a yeni bir kontrat teklif etmeme kararı aldı. Bu durum, yıldız oyuncunun ayrılık ihtimalini daha da güçlendiriyor. De Bruyne de City'den ayrılacağını açıklamıştı.

284 GOLE KATKI SAĞLADI

De Bruyne, City ile 6 kez Premier Lig, 2 kez İngiltere Kupası, 5 kez Lig Kupası, 2 kez Community Shield, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Belçikalı efsane, Maviler ile çıktığı 417 resmi maçta 107 gol attı ve 177 asist üretti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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