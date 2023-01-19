Ne olduysa 2 günde oldu! Herkes İtalyan takımının 8-2'lik yenilgi sonrası yaptığını konuşuyor

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, Salernitana'yı 8-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Salernitana teknik direktör Davide Nicola ile yolları ayırırken 2 gün sonra sürpriz bir hamleye imza attılar.

TAKIMI YENİDEN NICOLA'YA EMANET ETTİLER

Nicola ile yolları ayırdıktan sonra Rafa Benitez, Roberto D'Aversa gibi hocalarla görüşen Salernitana, bu isimlerle anlaşmaya varamadı. İtalyan ekibi bunun üzerine 2 gün önce görevine son verdiği Davide Nicola'yı yeniden takımın başına getirdi.

SON GALİBİYETLERİ 30 EKİM'DE

Salernitana, İtalya Serie A'da 18. hafta sonunda 18 puanla düşme hattının iki basamak üstünde 16. sırada bulunuyor. 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen İtalyan ekibi, son 3 puanını 30 Ekim'de Lazio deplasmanında almıştı.