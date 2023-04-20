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Ne kulüp, ne kendisi! Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğini karısı belirleyecek

Ne kulüp, ne kendisi! Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğini karısı belirleyecek

Spor Haberleri

Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla akıllara kazınan Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğine hamile eşi karar verecek. Başarılı futbolcu, haziran ayında doğum yapması beklenen eşi Blaise'in isteğine göre hareket edecek.

Beşiktaş'ta son dönemde performansını artıran Nathan Redmond için teknik direktör Şenol Güneş kararını vermişti. Başarılı futbolcu ise, haziran ayında doğum yapacak olan eşi Blaise'in isteğine göre hareket edecek.

İngiliz ekibi Southampton'dan ücretsiz olarak transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan İngiliz oyuncunun Premier Lig'e dönmek istediği bilinse de Beşiktaş cephesi bu konuda deneyimli oyuncuyu ikna etti.

Ne kulüp, ne kendisi! Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğini karısı belirleyecek

Önümüzdeki haziran ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Blaise Redmond, hayatına nerede devam edeceğine henüz karar vermedi. Başarılı oyuncu da bu konuda eşinin kararını bekliyor. Redmond, eşinin İstanbul'da kalmak istemesi halinde yeni sözleşmeyi kabul edecek.

Ne kulüp, ne kendisi! Redmond'un Beşiktaş'taki geleceğini karısı belirleyecek

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 25 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli kanat, bu maçlarda 5 gol, 6 asiste imza attı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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