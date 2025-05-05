NBA Play-off'larında Houston Rockets Elendi

NBA Play-off'larında Houston Rockets Elendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 14 ribaunt ile double-double yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenilerek NBA play-off'larından elendi. Warriors, seriyi 4-3 kazanarak Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.

NBA play-off'larında 2 maç oynandı. Rockets, Batı Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Warriors'ı konuk etti.

Warriors'ta Buddy Hield 33 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Jimmy Butler 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Draymond Green 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Amen Thompson'ın 24 sayı, 9 ribauntla mücadele ettiği ev sahibi ekipte Fred VanVleet ise 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

Seriyi 4-3 kazanan Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

Pacers deplasmanda kazandı

Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 121-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Saha avantajını ele geçiren Pacers'ta Andrew Nembhard 23 sayı, 6 asist ve Tyrese Haliburton 22 sayı, 13 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 5 ribaunt ve Evan Mobley'nin 20 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.