NBA Finalinde Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı Yenerek Öne Geçti

Nba finalinde Indiana Pacers, deplasmanda oynadığı Oklahoma City Thunder'ı, Tyrese Haliburton'ın son saniyede attığı basketle 111-110'luk skorla yendi ve 1-0 öne geçti.

Nba'de final serisi heyecanı başladı. Indiana Pacers, Paycom Center'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı, Tyrese Haliburton'ın son saniyede bulduğu basketle 111-110'luk skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Indiana'da Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribaund, Obadiah Toppin 17 sayı, 5 ribaund ve Tyrese Haliburton da 14 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 38 sayı, 5 ribaund ile oynayarak müsabakanın en skoreri olurken, Jalen Williams da 17 sayı, 6 asitle katkı verdi. - İSTANBUL