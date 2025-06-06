NBA Finalinde Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı Yenerek Öne Geçti

NBA Finalinde Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder'ı Yenerek Öne Geçti
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Indiana Pacers, NBA final serisinin ilk maçında Oklahoma City Thunder'ı son saniyede attığı basketle 111-110 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Tyrese Haliburton, maçın kahramanı oldu.

Nba finalinde Indiana Pacers, deplasmanda oynadığı Oklahoma City Thunder'ı, Tyrese Haliburton'ın son saniyede attığı basketle 111-110'luk skorla yendi ve 1-0 öne geçti.

Nba'de final serisi heyecanı başladı. Indiana Pacers, Paycom Center'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı, Tyrese Haliburton'ın son saniyede bulduğu basketle 111-110'luk skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Indiana'da Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribaund, Obadiah Toppin 17 sayı, 5 ribaund ve Tyrese Haliburton da 14 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 38 sayı, 5 ribaund ile oynayarak müsabakanın en skoreri olurken, Jalen Williams da 17 sayı, 6 asitle katkı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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