NBA'de Thunder, Knicks'i deplasmanda 103-100 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda New York Knicks'i 103-100 mağlup etti.

Madison Square Garden'da oynanan maçta Chet Holmgren 28 sayı, 8 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 26 sayı, 8 asistle Thunder'ın galibiyetinde başrolü oynadı.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 17 sayı, 17 ribaunt, Jalen Brunson 16 sayı, 15 asist, OG Anunoby de 16 sayı kaydetti.

Adem Bona'dan Jazz potasına 12 sayı

Philadelphia 76ers, çekişmeli geçen mücadelede Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Jabari Walker 22 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, ilk 5'te başladığı ve 29 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Üst üste yedinci mağlubiyetini yaşayan Jazz'da ise Keyonte George 30, Isaiah Collier 18 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
