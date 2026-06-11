New York Knicks, NBA final serisinde 3-1 öne geçti

Nba finalinde New York Knicks, 29 sayı geriye düştüğü maçta San Antonio Spurs'ü 107-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) final serisi heyecan devam ediyor. Serinin dördüncü maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 29 sayı geriden gelerek 107-106'lık skorla yendi ve seriyi 3-1'e getirdi. Üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 29 sayı geriden gelip kazanan Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşüne imza attı. Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve OG Anunoby 33 sayı, 4 ribaund, Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 10 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 24 sayı, 13 ribaund ve Dylan Harper'ın 21 sayı, 4 ribaundluk katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı