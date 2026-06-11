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New York Knicks, NBA final serisinde 3-1 öne geçti

New York Knicks, NBA final serisinde 3-1 öne geçti
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NBA final serisi dördüncü maçında New York Knicks, 29 sayı geriye düştüğü karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 107-106 yenerek seride durumu 3-1 yaptı. Jalen Brunson ve OG Anunoby'nin performansıyla tarihi bir geri dönüşe imza atan Knicks, 53 yıl sonra şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Nba finalinde New York Knicks, 29 sayı geriye düştüğü maçta San Antonio Spurs'ü 107-106'lık skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) final serisi heyecan devam ediyor. Serinin dördüncü maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 29 sayı geriden gelerek 107-106'lık skorla yendi ve seriyi 3-1'e getirdi. Üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 29 sayı geriden gelip kazanan Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşüne imza attı. Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve OG Anunoby 33 sayı, 4 ribaund, Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 10 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 24 sayı, 13 ribaund ve Dylan Harper'ın 21 sayı, 4 ribaundluk katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.

New York Knicks, San Antonio Spurs'ü yenmesi durumunda 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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