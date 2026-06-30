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Los Angeles Lakers, LeBron James ile yollarını ayırdı

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Los Angeles Lakers, 41 yaşındaki efsane basketbolcu LeBron James ile yollarını ayırdığını duyurdu. James, Lakers'ta 8 yıl geçirdi ve 2020'de şampiyonluk yaşadı. Serbest oyuncu statüsündeki James'e Golden State Warriors, Miami Heat ve Cleveland Cavaliers talip oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lakers'tan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki efsane basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"LeBron James, tarihin en büyük sporcularından biridir. Lakers'ta geçirdiği 8 yıl için ona her zaman minnettar olacağız. 2020'de hayal edilebilecek en zorlu koşullarda kırdığı sayısız rekorlarla bizi şampiyonluğa taşıdı. Ona hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz. O, Lakers ailesinin her zaman değerli bir parçası olarak kalacak."

NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. "Kral" lakaplı deneyimli oyuncu, 2 kez Miami Heat, birer defa da Lakers ve Cleveland Cavaliers ile NBA şampiyonluğu yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde 4'er kez normal sezonun ve final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ünvanına layık görülen James, 22 defa ise All Star seçilme başarısı gösterdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Golden State Warriors ile eski takımları Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ın NBA'de 24. sezonunu geçirmeye hazırlanan serbest oyuncu statüsündeki LeBron James'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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