NBA'de Alperen Şengün'ün "triple double" yaptığı maçı Rockets kazandı

Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup ederek Alperen Şengün'ün 'triple-double' performansıyla dikkat çekti. Los Angeles Lakers ise sahasında Golden State Warriors'ı 105-99 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.

Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.

Lakers, sahasında Warriors'ı yendi

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors'ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
