Haberler

NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yenerek sezonun 27. galibiyetini aldı. LeBron James ve Rui Hachimura'nın 17'şer sayı ile katkıda bulunduğu maçta, Mavericks'te Luka Doncic öne çıktı. Ayrıca, Chicago Bulls, Boston Celtics'i 114-111 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yendi.

American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Lakers, Luka Doncic'in 33 sayı, 8 ribaunt, 11 asistlik performansıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

LeBron James ve Rui Hachimura, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te ise Max Christie'nin 24 ve Naji Marshall'ın 21 sayısı, sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.

Bulls'tan üst üste 4. galibiyet

Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti ve üst üste 4 olmak üzere bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Coby White 22 ve Nikola Vucevic 16 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 33 ve Anfernee Simons'ın 21 sayısı, sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona ise New York Knicks'e 112-109 yenildikleri mücadelede 2 sayı, 1 ribaunt, 1 blok üretti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş