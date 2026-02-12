Haberler

NBA'de Clippers, Rockest deplasmanında kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı 105-102 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kawhi Leonard'ın etkili performansı dikkat çekti. Ayrıca, San Antonio Spurs, Golden State Warriors'ı 126-113 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Houston Rockets'ı 105-102 yendi.

Toyota Center'da oynanan maçta, bitime 2 saniye kala attığı basketin ardından faulü de sayıya çeviren Kawhi Leonard, 27 sayı, 12 ribauntla takımına liderlik etti. Kris Dunn ve Bennedict Mathurin, 16'şar sayıyla oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 21 sayıyla en skorer isim olurken, kenardan gelen Reed Sheppard 17 sayı, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 blokla oynadı.

Spurs'ten üst üste 6 galibiyet

Golden State Warriors'ı 126-113 mağlup eden San Antonio Spurs, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Spurs'te De'Aaron Fox 27 sayı, 8 asist, Victor Wembanyama 26 sayı, 9 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Stephen Curry'nin dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemediği son 5 maçın 3'ünü kaybeden Warriors'ta ise Draymond Green 17 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Moses Moody ve De'Anthony Melton 17'şer sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada