Haberler

NBA'de Alperen Şengün'ün Yıldızı Parlıyor, Rockets Suns'ı Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili performansıyla Phoenix Suns'ı 114-92 mağlup etti. Alperen, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Ayrıca Pistons, Pacers'ı ve Nuggets da Grizzlies'i üstün bir oyunla yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-92 yendi.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ın 11. galibiyetine katkı sağladı.

Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

Pistons'tan üst üste 13. galibiyet

Detroit Pistons, Gainbridge Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup etti.

Art arda 13, bu sezon 15 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt ve Jalen Duren 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Pascal Siakam 24 ve Jarace Walker 21 sayı kaydetti.

Jokic'ten "triple-double"

Denver Nuggets, FedExForum'da oynanan karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 125-115'lik skorla geçti.

Nuggets'ta 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle oynayan Nikola Jokic, bu sezon 17. maçında 10. kez "triple-double" yaptı.

Sezonun 13. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray 29 ve Peyton Watson 27 sayı attı.

Ev sahibi Grizzlies'te ise Jock Landale'ın 26 ve Jaylen Wells'in 22 sayısı, sezonun 12. yenilgisini engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.