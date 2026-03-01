Haberler

Nazillispor'a deplasman için rakip desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla son sırada bulunan Nazillispor, Kütahyaspor'dan aldığı destekle deplasman maçına hazırlanıyor. Yönetim, ev sahibi ekibe teşekkür etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, bugün lider Kütahyaspor'la deplasmanda oynayacakları maçın ulaşım ve konaklamasına destek veren ev sahibi ekibe teşekkür etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle maçlara forma tedariğinde bile güçlük yaşayan Nazillispor, deplasman yolculuğu için rakip Kütahyaspor'dan destek aldı.

Nazilli ekibi, "Kütahyaspor müsabakasına katılmamıza imkan sağlayan konaklama ulaşım yemek ve diğer desteklerini bizlere sunan Kütahyaspor yönetimine ve camiasına teşekkürü borç bilir, futbolda birlik beraberlik dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydukları için şükranlarımızı sunarız" açıklamasını yaptı. Kaybettiği son 9 maçta kalesinde 52 gol gören Nazillispor geçen hafta Karşıyaka'ya 10-0 yenilmişti. Nazillispor'un Kütahyaspor maçına çıkıp çıkmayacağı belirsizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

İran'a saldıran İsrail'e komşusundan ağır darbe
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı