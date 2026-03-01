Nazillispor'a deplasman için rakip desteği

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, bugün lider Kütahyaspor'la deplasmanda oynayacakları maçın ulaşım ve konaklamasına destek veren ev sahibi ekibe teşekkür etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle maçlara forma tedariğinde bile güçlük yaşayan Nazillispor, deplasman yolculuğu için rakip Kütahyaspor'dan destek aldı.

Nazilli ekibi, "Kütahyaspor müsabakasına katılmamıza imkan sağlayan konaklama ulaşım yemek ve diğer desteklerini bizlere sunan Kütahyaspor yönetimine ve camiasına teşekkürü borç bilir, futbolda birlik beraberlik dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydukları için şükranlarımızı sunarız" açıklamasını yaptı. Kaybettiği son 9 maçta kalesinde 52 gol gören Nazillispor geçen hafta Karşıyaka'ya 10-0 yenilmişti. Nazillispor'un Kütahyaspor maçına çıkıp çıkmayacağı belirsizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı