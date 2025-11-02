Nazillispor'da Ayrılıklar Başladı
3. Lig 4. Grup'ta 9 maç sonunda galibiyetsiz son sırada kalan Nazillispor'da tecrübeli orta saha oyuncusu Bertuğ Başdemir sözleşmesini feshetti. Oyuncu, kulüpten ödemelerini alamadığı için ayrıldığını açıkladı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Balıkesirspor'a da yenilerek 9 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla son sırada kalan Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı. Sezon başında transfer yasağını toplam 36 amatör takviye yaparak delen siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Bertuğ Başdemir sözleşmesini feshetti. Sezon başında kadroya katılan Bertuğ, takımdan ayrıldığını duyurdu. Deneyimli oyuncu, kulüpten ödemelerini alamadıkları için ayrılma yolunu seçtiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor