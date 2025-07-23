Nazillispor, Burak Arslan'ı Transfer Etti

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Nazillispor, 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Arslan'ı Belçika'nın KVK Beringen takımından transfer etti. Kulüp, yeni oyuncusuna başarılar diledi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Nazillispor, sağ kanat oyuncusu Burak Arslan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Burak Arslan. Kulübümüz, Belçika ekiplerinden KVK Beringen forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Arslan ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı formamızla nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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